نائب أمير تبوك يستقبل رؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية

استقبل الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة تبوك، مساء أمس رؤساء المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.
وفي بداية الاستقبال رحَّب الأمير خالد بن سعود بالجميع داعيًا الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم.
وتناول اللقاء العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات.
وسأل نائب أمير منطقة تبوك اللهَ سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –.
عقب ذلك تناول الجميع طعام الإفطار.