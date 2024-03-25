نائب أمير تبوك يستقبل رؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية

استقبل الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة تبوك، مساء أمس رؤساء المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.