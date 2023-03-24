حملة "احْمِ قلبك" تنطلق في أكثر من 10 مواقع بمدينة الرياض خلال شهر رمضان

انطلقت حملة "احْمِ قلبك" التي تُشْرِف عليها جمعية التطوع الصحي "أثر" وشركة "باير" الطبية، تحت إشراف وزارة الصحة، في عدد من المجمعات التجارية في مدينة الرياض، وجامع الراجحي، وسيتم تدشين عدد من المواقع تدريجيًا خلال شهر رمضان المبارك.
تأتي هذه الجهود المشتركة بين مختلف القطاعات في رفع الوعي الصحي وحماية القلب من الأمراض التي قد تؤثّر على كفاءة عمله، وتعرّضه للمخاطر الصحية التي تأتي من بعض العادات الصحية والغذائية الخاطئة.
وتقدم الحملة الفحوصات الميدانية عبر كوادر صحية وطنية وممارسين صحيين من مختلف التخصصات يقدمون خبراتهم، بالتعاون مع جمعية التطوع الصحي "أثر".
وتستهدف الحملة جميع الفئات من المواطنين والمقيمين مستهدفةً مليون فحص خلال ثلاث سنوات ابتداءً من مدينة الرياض، ومن ثم التوسّع في مختلف مناطق المملكة.
ويسهم القطاع غير الربحي بالشراكة مع وزارة الصحة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في العديد من المبادرات الصحية والتطوعية؛ لزيادة مساهمة القطاع وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتأكيدًا على تفعيل دور القطاع الخاص ومسؤوليته الاجتماعية في الحفاظ على صحة السكان، ورفع جودة الحياة في المملكة العربية السعودية.