حملة "احْمِ قلبك" تنطلق في أكثر من 10 مواقع بمدينة الرياض خلال شهر رمضان

انطلقت حملة "احْمِ قلبك" التي تُشْرِف عليها جمعية التطوع الصحي "أثر" وشركة "باير" الطبية، تحت إشراف وزارة الصحة، في عدد من المجمعات التجارية في مدينة الرياض، وجامع الراجحي، وسيتم تدشين عدد من المواقع تدريجيًا خلال شهر رمضان المبارك.