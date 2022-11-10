"بيئة الشمالية" يطلق حملة توعوية عن ندرة الموارد الطبيعية وترشيد استهلاك المياه

دشن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية بالإنابة الدكتور أحمد بن محمد الياس اليوم الحملة والمعرض التوعوي تحت عنوان "ندرة الموارد الطبيعية وترشيد استهلاك المياه"، بالتعاون مع شركة المياه الوطنية والمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، وذلك بمجمع العثيم مول.
ويتكون المعرض من تعريف عن أهمية المحافظة على المياه وكيفية ترشيدها وحقائب وأدوات إرشادية، كما خصص مساحة لإقامة منطقة مخصصة للأطفال، وتستمر الحملة من خلال إقامة محاضرات في عدد من مدارس المنطقة.
وأوضح مدير عام الفرع بالإنابة أن الهدف من هذه الحملة هو رفع نسبة الوعي على أهمية المحافظة على النوادر الطبيعية وترشيد استهلاك المياه وتغير سلوكياته لدى أفراد المجتمع والتوعية بذلك.