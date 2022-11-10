"بيئة الشمالية" يطلق حملة توعوية عن ندرة الموارد الطبيعية وترشيد استهلاك المياه

ويتكون المعرض من تعريف عن أهمية المحافظة على المياه وكيفية ترشيدها وحقائب وأدوات إرشادية، كما خصص مساحة لإقامة منطقة مخصصة للأطفال، وتستمر الحملة من خلال إقامة محاضرات في عدد من مدارس المنطقة.