"بيئة الجموم" تقدم خدمات ميدانية بيطرية لمربي الماشية بمدركة

وفي التفاصيل، أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الجموم المهندس رشاد الزهراني أن العيادات المتنقلة تهدف إلى رفع مستوى تقديم الخدمات البيطرية حسب الإمكانيات المتواجدة والتي يصعب نقلها للعيادة البيطرية التابعة للمكتب، وكذلك تقدم العيادات البيطرية المتنقلة الاستشارات للمربين وصرف الأدوية واللقاحات البيطرية، والوقوف الميداني على مواقع المربين.