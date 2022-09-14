"بيئة الجموم" تقدم خدمات ميدانية بيطرية لمربي الماشية بمدركة

نظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الجموم جولات ميدانية عبر خدمة العيادات البيطرية المتنقلة لتقديم الخدمات والإرشاد البيطري لمربي الماشية بمركز مدركة بمحافظة الجموم.
وفي التفاصيل، أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الجموم المهندس رشاد الزهراني أن العيادات المتنقلة تهدف إلى رفع مستوى تقديم الخدمات البيطرية حسب الإمكانيات المتواجدة والتي يصعب نقلها للعيادة البيطرية التابعة للمكتب، وكذلك تقدم العيادات البيطرية المتنقلة الاستشارات للمربين وصرف الأدوية واللقاحات البيطرية، والوقوف الميداني على مواقع المربين.
وتأتي هذه الخدمات بهدف توعية مربي الثروة الحيوانية وتثقيفهم؛ لرفع إنتاجيتهم وحماية حيواناتهم، إضافة إلى حماية الإنسان من خطر الأمراض المشتركة.