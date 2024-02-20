محافظ الليث يُطلق حملة "الدين يسر" لبيان سماحة الإسلام

أطلق محافظُ الليث عمران بن حسن الزهراني، اليوم الثلاثاء، حملةَ "الدين يسر"، بحضور رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة الدكتور حسن بن محمد البركاتي.
واستمع "الزهراني" إلى شرح عن "الدين يسر" التي تهدف إلى بيان سماحة الدين الإسلامي، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال واليسر، والتحذير من خطر الفرق المنحرفة والجماعات المتطرّفة التي حادت عن يسر الدين وسماحته.
وتستهدف الحملةُ جميعَ فئات المجتمع عبر برامج متنوّعة من الكلمات، واللقاءات التوعوية والميدانية، والنشر الرقمي، وورش العمل، وغيرها من الوسائل التوعوية بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وأشاد محافظ الليث بأهداف الحملة وجهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في التوعية والإرشاد، مؤكّدًا أهميةَ هذه الحملات لتوعية الفرد والمجتمع.
وأوضح الدكتور "البركاتي" أنَّ "الدين يسر" تستهدف جميعَ أفراد المجتمع؛ لبيان سماحة الدين الإسلامي وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال واليسر، مقدّمًا شكره لمحافظ الليث على دعمه لجميع برامج الهيئة وحملاتها التوعوية والوقائية؛ ممّا أسهم في إنجاحها.