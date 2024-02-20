محافظ الليث يُطلق حملة "الدين يسر" لبيان سماحة الإسلام

واستمع "الزهراني" إلى شرح عن "الدين يسر" التي تهدف إلى بيان سماحة الدين الإسلامي، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال واليسر، والتحذير من خطر الفرق المنحرفة والجماعات المتطرّفة التي حادت عن يسر الدين وسماحته.