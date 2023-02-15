48 من منسوبي 7 جمعيات وطنية يشاركون في دورة إعداد تقارير المشاريع الإنسانية

شارك 48 من منسوبي 7 جمعيات وطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بدورة تدريبية أطلقها مركز الاستشارات والتدريب والتطوع في الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بالشراكة مع جمعية الهلال الأحمر القطري يومي 13 و14 فبراير 2023م بعنوان "إعداد تقارير المشاريع الإنسانية"؛ قدمها المدرب عبد الله محمود فوده.
بدأت الدورة في اليوم الأول بطرح المدرب فوده محاورها ثم سؤال الحضور المدربين عن أهدافهم من هذه الدورة؛ وبعد مناقشتها، تم الانتقال الى موضوع الدورة الأساسي؛ حيث قدم شرحاً عن مفهوم التقرير وأهميته وأهدافه العامة.
بعدها تحدث مدرب الدورة عن أسباب احتياجنا إلى التقارير في العمل الإنساني، وحدد أنواع التقارير الإنسانية، ثم تحدث عن التقارير الفنية للمشاريع وذكر أن هناك نوعين منها التقارير الداخلية والتقارير الخارجية.
وختم المدرب اليوم الأول للدورة بالحديث عن كيفية الحصول على المنح، ونوه إلى ضرورة التأكد من قدرة المؤسسات على تلبية طلبات المانح وتوقعاته بشأن التقارير بمختلف أنوعها.
وفي اليوم الثاني للدورة تحدث عن أهمية جودة التقارير بالنسبة للمانحين، واستعرض أبرز نتائج الالتزام بتقارير المانحين، ثم انتقل إلى موضوع آخر وهو تقارير المشاريع وذكر أنها تمر بعدة مراحل ثم استعرض المهارات اللازمة لكتابة التقارير وكذلك أهم التحديات التي تعوق إعدادها، وفي النهاية تحدث عن أنواع التقارير في المشاريع الإنسانية ومكونات التقارير والخطوات اللازمة للبدء في إعدادها، وقدم نصائح للمساعدة في كتابة التقارير.