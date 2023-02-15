48 من منسوبي 7 جمعيات وطنية يشاركون في دورة إعداد تقارير المشاريع الإنسانية

وفي اليوم الثاني للدورة تحدث عن أهمية جودة التقارير بالنسبة للمانحين، واستعرض أبرز نتائج الالتزام بتقارير المانحين، ثم انتقل إلى موضوع آخر وهو تقارير المشاريع وذكر أنها تمر بعدة مراحل ثم استعرض المهارات اللازمة لكتابة التقارير وكذلك أهم التحديات التي تعوق إعدادها، وفي النهاية تحدث عن أنواع التقارير في المشاريع الإنسانية ومكونات التقارير والخطوات اللازمة للبدء في إعدادها، وقدم نصائح للمساعدة في كتابة التقارير.