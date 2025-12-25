غرفة مكة تستقطب الزميل "العصيمي" لعضوية لجنة الإعلام والتسويق في دورتها الـ21

استقطبت لجنة الإعلام والتسويق بغرفة مكة المكرمة الإعلامي هادي العصيمي، عضوًا ضمن تشكيلها للدورة الـ21، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحضور الإعلامي والتسويقي للجنة، والاستفادة من الكفاءات الوطنية في دعم رسائل الغرفة ومبادراتها الموجهة لقطاع الأعمال.
ويُعد "العصيمي" من الكفاءات الإعلامية البارزة في منطقة مكة المكرمة، ويمتلك خبرة واسعة في الصحافة والإعلام المؤسسي والاتصال الاستراتيجي، حيث أسهم في تغطية وإدارة المحتوى الإعلامي لعدد من الفعاليات والمؤتمرات والمعارض، إلى جانب البرامج التنموية والمبادرات الوطنية. كما شارك في صياغة الرسائل والتقارير الإعلامية باحترافية، ما ساهم في تعزيز حضور المبادرات وتوسيع نطاق تأثيرها في المجتمع وقطاع الأعمال.
ويأتي هذا التوجه ضمن جهود غرفة مكة لتفعيل العمل التكاملي، ورفع كفاءة الأداء الإعلامي والتسويقي لدى رواد الشركات والمؤسسات الإعلامية، بما يحقق مستهدفات الغرفة خلال دورتها الحالية.