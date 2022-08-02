الهلال الأحمر بمنطقة الباحة يباشر 1323 حالة إسعافية خلال شهر يوليو

باشرت الفرق الإسعافية لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة أكثر من 1323 حالة إسعافية خلال شهر يوليو من عام 2022م، وكانت أعلى ثلاث حالات تم مباشرتها هي (مريض عادي)، وبلغ عددها 386 حالة، فيما جاء (تصادم مروري) ثانيًا من خلال 150 حالة، وسجل (غياب من الوعي) 125 حالة خلال هذا الشهر.
وقدَّم فرع الهيئة بمنطقة الباحة دوره المجتمعي المتمثل في تقديم البرامج التوعوية والتدريبية، والمبادرات التطوعية. ونفَّذت الهيئة بمنطقة الباحة أكثر من خمس مبادرات، شارك فيها أكثر من 86 متطوعًا ومتطوعة بعدد ساعات بلغ 660 ساعة، تنوعت بين طبية وبيئية وتوعوية وإنسانية ورياضية. واستفاد من هذه المبادرات أكثر من 3150 شخصًا.
وتأكيدًا للدور الريادي للهيئة في مجال الإسعافات الأولية التي تساعد أفراد المجتمع على تقديم الرعاية الإسعافية للحالات الطارئة، والتعامل معها ريثما يتم مباشرة البلاغ من قِبل الفِرق الإسعافية والطبية بالهيئة، فقد قدمت الهيئة بمنطقة الباحة أكثر من ثلاث دورات ومحاضرة خلال شهر يوليو، استفاد منها أكثر من 815 شخصًا، كما أن الهيئة أقامت 20 مبادرة حكومية.
وشدَّدت هيئة الهلال الأحمر السعودي على أهمية طلب الخدمة الإسعافية عند وجود حالة طارئة من خلال الاتصال على رقم 997، أو من خلال طلب الخدمة الإسعافية عبر تطبيق "أسعفني" الذي يوفر الكثير من الوقت والجهد، ولاسيما أنه يحدد موقع المتصل بدقة عالية مما يسهل من عملية وصول الفرقة الإسعافية لموقع البلاغ.. متمنيًا للجميع دوام الصحة والعافية.