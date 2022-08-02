الهلال الأحمر بمنطقة الباحة يباشر 1323 حالة إسعافية خلال شهر يوليو

وتأكيدًا للدور الريادي للهيئة في مجال الإسعافات الأولية التي تساعد أفراد المجتمع على تقديم الرعاية الإسعافية للحالات الطارئة، والتعامل معها ريثما يتم مباشرة البلاغ من قِبل الفِرق الإسعافية والطبية بالهيئة، فقد قدمت الهيئة بمنطقة الباحة أكثر من ثلاث دورات ومحاضرة خلال شهر يوليو، استفاد منها أكثر من 815 شخصًا، كما أن الهيئة أقامت 20 مبادرة حكومية.