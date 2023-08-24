انطلاق معرض تهيئة الطلبة للعام الدراسي الجديد بمدارس جدة.. يستمرّ على مدى 3 أيام

ويضمّ المعرضُ الذي تشارك فيه 11 إدارة تابعة لتعليم جدة، أقسامَ: "الأطفال والألعاب الذهنية وألعاب الذكاء والرسم والتلوين"، إلى جانب الاستشارات التربوية والعرض المرئي والتقنيات الحديثة، فيما يهدف المعرض لتهيئة الطلبة للعام الدراسي ودعم تكيُّفهم مع البيئة الدراسية، وتوعية الأسر بدورهم في التهيئة، ومساعدة الطلبة على تكوين اتجاه نفسي تجاه المدرسة، إضافة لتقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية والأسرية لأولياء الأمور، على مدى أيام إقامة المعرض.