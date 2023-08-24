انطلاق معرض تهيئة الطلبة للعام الدراسي الجديد بمدارس جدة.. يستمرّ على مدى 3 أيام

انطلقت، مساء أمس، فعاليات معرض الاستعداد والتهيئة النفسية والاجتماعية للعودة للدراسة لعام 1445هـ، الذي تنظّمه إدارتا التوجيه الطلابي "بنين - بنات"، بتعليم جدة، على مدى ثلاثة أيام، وذلك بإحدى ساحات الأسواق التجارية بشمال جدة.
ويستهدف المعرضُ روّادَ المركز من طلبة الصف الأول الابتدائي والصفوف الانتقالية وأولياء أمورهم.
ويضمّ المعرضُ الذي تشارك فيه 11 إدارة تابعة لتعليم جدة، أقسامَ: "الأطفال والألعاب الذهنية وألعاب الذكاء والرسم والتلوين"، إلى جانب الاستشارات التربوية والعرض المرئي والتقنيات الحديثة، فيما يهدف المعرض لتهيئة الطلبة للعام الدراسي ودعم تكيُّفهم مع البيئة الدراسية، وتوعية الأسر بدورهم في التهيئة، ومساعدة الطلبة على تكوين اتجاه نفسي تجاه المدرسة، إضافة لتقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية والأسرية لأولياء الأمور، على مدى أيام إقامة المعرض.
وكانت المديرة العامة للتعليم بجدة منال اللهيبي، قد افتتحت المعرضَ بحضور المساعدين للشؤون المدرسية والخدمات المساندة، وعدد من قيادات التعليم وأولياء الأمور، واطّلعت خلال جولتها على أركان المعرض، مقدمة الشكر والتقدير لإدارتَي التوجيه الطلابي على تنظيم المعرض، ولكافة الإدارات المشاركة.
ودعت أولياءَ الأمور للاستفادة من الخدمات التي تقدم بأركان المعرض، والتي ستساعدهم بشكل فاعل في تهيئة أبنائهم للعام الدراسي الجديد، وخصوصًا طلبة الصف الأول الابتدائي والصفوف الانتقالية، متمنّية للجميع عامًا دراسيًّا حافلًا بالنجاح والتوفيق.