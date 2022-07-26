"الندوة العالمية" تؤسس مستوصفًا طبيًّا جديدًا في إندونيسيا

وجاء الافتتاح في حفل كبير ضم عددًا من الشخصيات العامة والحكومية، الذين أشادوا في كلماتهم بجهود الندوة في تقديم الرعاية الصحية للمجتمع الإندونيسي، عبر ما تُقَدمه من بناء وإقامة المستوصفات الصحية في العديد من المناطق النائية، وتسييرها للقوافل الطبية، ودعمها للمستشفيات بالأجهزة والمستلزمات الطبية.