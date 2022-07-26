"الندوة العالمية" تؤسس مستوصفًا طبيًّا جديدًا في إندونيسيا

وضع مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، حجر الأساس لمستوصف طبي جديد في مدينة ديبوك بجاوى الغربية، ضمن سلسلة من البرامج التنموية التي ينفذها.
يخدم المستوصف أهالي المنطقة ويوفر لهم الخدمات الأساسية، مثل: الكشف الطبي، وقسم التضميد، وقسم التحاليل والمرافق الأخرى الأساسية.
وقال مدير مكتب الندوة في إندونيسيا آنج سواندي وارجا: إن المنطقة في حاجة ماسة إلى هذا المستوصف؛ للحصول على الرعاية الطبية لسكانها الذين يفتقدون وجود مراكز صحية قريبة منهم، وهو العمل الذي حظي بثناء المسؤولين وإشادتهم.
وجاء الافتتاح في حفل كبير ضم عددًا من الشخصيات العامة والحكومية، الذين أشادوا في كلماتهم بجهود الندوة في تقديم الرعاية الصحية للمجتمع الإندونيسي، عبر ما تُقَدمه من بناء وإقامة المستوصفات الصحية في العديد من المناطق النائية، وتسييرها للقوافل الطبية، ودعمها للمستشفيات بالأجهزة والمستلزمات الطبية.
وعبّر الأهالي عن فرحتهم الغامرة بهذا العمل الحيوي، وقدموا شكرهم وامتنانهم لله تعالى، ثم إلى المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا، سائلين الله عز وجل أن يديم عليها نعم الأمن والرخاء والاستقرار؛ لما تقدمه من الأعمال الإنسانية الخيرة في كل مكان.