"تقني مكة" تعقد لقاءً مع قيادات التدريب المهني بمحافظات المنطقة

وكشف عن موافقة محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد، على انعقاد اللقاء الوظيفي بمنطقة مكة المكرمة، يومي التاسع والعاشر من ربيع الثاني المقبل، بإذن الله، والذي يستهدف عشرة آلاف وظيفة للخريجين والخريجات ورفع الطاقة الاستيعابية بالشكل الذي يحقق التنمية المستدامة، وبناء الشراكات الاستراتيجية في قطاع الأعمال.