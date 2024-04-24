"النفيعي" يُدشِّن لقاء "الاعتماد المدرسي" للمدارس الأهلية بالطائف

افتتح محمد بن عامر النفيعي، المساعد للشؤون التعليمية، نيابة عن المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، لقاء "الاعتماد المدرسي.. أهدافه وأهميته في تجويد العملية التعليمية للمدارس الأهلية والعالمية"، الذي ينظمه مكتب التعليم الخاص بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب، الذي عُقد اليوم على مسرح التعليم بالفيصلية.