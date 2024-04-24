"النفيعي" يُدشِّن لقاء "الاعتماد المدرسي" للمدارس الأهلية بالطائف

افتتح محمد بن عامر النفيعي، المساعد للشؤون التعليمية، نيابة عن المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، لقاء "الاعتماد المدرسي.. أهدافه وأهميته في تجويد العملية التعليمية للمدارس الأهلية والعالمية"، الذي ينظمه مكتب التعليم الخاص بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب، الذي عُقد اليوم على مسرح التعليم بالفيصلية.
وتضمَّن اللقاء تسليط الضوء على مشروع الاعتماد المدرسي، واستعرض خصائص المدارس المعتمدة، وإحصائيات رقمية لعمليات الاعتماد، كما ناقش معايير التقويم والاعتماد المدرسي ومؤشراته، وشملت الإدارة المدرسية، والتعليم والتعلم، ونواتج التعلم، والبيئة المدرسية.. كذلك استعرض تقارير التقويم المدرسي، وإجراءات التقويم الذاتي، وما يتبعه من تحليل النتائج وبناء خطة التحسين، ودور مدير المدرسة مع زيارات فريق التقويم الخارجي.
بعد ذلك تابع الحاضرون التعريف بتطبيق "مستقبلهم"، أهدافه والخدمات المقدمة فيه، والوقوف على أدوار التكامل بين إدارة التعليم والهيئة.
وصرح المساعد للشؤون التعليمية بأن وزارة التعليم تسعى إلى تمكين المدرسة؛ باعتبارها النواة الأساسية في التطوير والتحسين.. مشيرًا إلى أهمية الاعتماد والتقويم في إتاحة وصول المدرسة إلى التمكين بشكل أكبر.
وأكد "النفيعي" أن جميع المؤسسات التعليمية بخدماتها ومنتجاتها كافة تسعى للحصول على الاعتماد المدرسي، الذي يقدمها كمؤسسة ذات أداء مميز، ويمنحها قيمة تنافسية أكبر.
واختُتم اللقاء بمداخلات قيمة، والرد على استفسارات الحضور، ثم تكريم المدارس الراعية.