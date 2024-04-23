الرياض.. استعدادات مكثفة لانطلاق مهرجان الألبان والأغذية بالخرج.. الخميس

تستعد أمانة منطقة الرياض لإطلاق مهرجان الألبان والأغذية بالخرج الخميس القادم، وأوضحت أن المهرجان سيُقام في مركز احتفالات بلدية الخرج على مساحة تتجاوز 100 ألف متر مربع، ويضم العديد من المعارض والمرافق المتكاملة لإقامة الفعاليّات المصاحبة.
ويضم المهرجان مدينة ألعاب ومسرحًا للطفل، ومناطق مخصصة للمطاعم والكافيهات، بالإضافة إلى السوق الشعبي يستقبل زواره من الساعة 4:00 عصرًا حتى منتصف الليل لمدة عشرة أيام.
يُشار إلى أن أمانة منطقة الرياض تستهدف من هذا المهرجان تفعيل دور استضافة وتنظيم جميع المحافل لرفع جودة الحياة، تحقيق بيئة جاذبة، عبر تعدد الأنشطة والفعاليّات والمهرجانات انطلاقًا من استراتيجيتها في جعل الرياض مدينة مزدهرة.