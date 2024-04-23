الرياض.. استعدادات مكثفة لانطلاق مهرجان الألبان والأغذية بالخرج.. الخميس

يُشار إلى أن أمانة منطقة الرياض تستهدف من هذا المهرجان تفعيل دور استضافة وتنظيم جميع المحافل لرفع جودة الحياة، تحقيق بيئة جاذبة، عبر تعدد الأنشطة والفعاليّات والمهرجانات انطلاقًا من استراتيجيتها في جعل الرياض مدينة مزدهرة.