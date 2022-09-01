شاهد.. انطلاق فعاليات برنامج شقراء الشبابي بمشاركة عدة جهات حكومية وخدمية

انطلقت فعاليات برنامج شقراء الشبابي، الذي ينظمه مكتب وزارة الرياضة بشقراء بمشاركة عدد من الدوائر الحكومية والخدمية بأجنحة إرشادية توعوية، والمقام في الصالة الرياضية بنادي الوشم.
وافتتح محافظ شقراء عادل البواردي البرنامج، بحضور مدير التعليم الدكتور إبراهيم الحسن وعميد شؤون الطلاب بجامعة شقراء الدكتور محمد المرشدي، ومدير الدفاع المدني بالمحافظة العميد الدكتور فهد المرشد، ومساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية الدكتور عبيد الحمادي، ومدير مكتب الرياضة بشقراء عبدالمحسن العبد الوهاب، ومعرف آل جوفان الدكتور فلاح الجوفان، ومديرة الإشراف التربوي في إدارة التعليم عبير الزومان، وعدد من المسؤولين ومشرفات إدارة التعليم .
وقام الجميع بجولة على الأركان المشاركة، ثم استمتع الحضور بمشاهدة عروض رياضية في لعبة الجمباز وركوب الدراجات إضافة إلى فعاليات المسرح والتي تضمنت ألعابًا متنوعة ومسابقات حركية ورياضية للشباب والشابات تخللها تقديم جوائز وهدايا للمشاركين.
واشتملت الأركان على أجنحة لعدد من الجهات الحكومية والخدمية أبرزها إدارة التعليم بمحافظة شقراء، وجامعة شقراء، وإدارة مكافحة المخدرات، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، واتحادات الدراجات، وكرة الطاولة، والتنسيق، إضافة إلى نادي الوشم بشقراء الذي يستضيف الفعاليات ويشارك بعدة أنشطة.
وتميزت مشاركة إدارة تعليم شقراء التي ينظمها قسم الإشراف التربوي بالشؤون التعليمية بنات بالتركيز على التعريف بآلية تدريس الطفولة المبكرة وفوائدها المستقبلية على الطفل والأسرة ، إذ حرص فريق إدارة التعليم القائم على الجناح التعريفي على استغلال إقامة وزارة الرياضة برنامج شباب شقراء للتواصل المباشر مع فئات المجتمع بكل شرائحه للتعريف بأهمية وفوائد تطبيق الطفولة المبكرة، من خلال عدة قنوات، أهمها: توزيع البروشورات التعريفية والتثقيفية على زوار الجناح.
وتم خلال الفعاليات عرض لوحات حائطية لأهم منجزات إدارة التعليم بمحافظة شقراء والمقدمة لمدارس الطفولة المبكرة، إضافة إلى تقديم مقطع مرئي تعريفي بالطفولة المبكرة وأهدافها ومميزاتها وأهم ما تقدمه للعملية التعليمية والنفسية والاجتماعية.
ويتواصل فريق العمل التطوعي المكون من عددٍ من المشرفات مع زوار الجناح، ويقدم شرحًا تعريفيًا للطفولة المبكرة ويجيب عن كل الاستفسارات حول الطفولة.
جدير بالذكر أن البرنامج سيستمر حتى يوم الجمعة ٦ صفر ١٤٤٤هـ، وستبدأ الفعاليات عند الساعة الـ٤ عصرًا وحتى الساعة ٩م من كل يوم.