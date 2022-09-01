شاهد.. انطلاق فعاليات برنامج شقراء الشبابي بمشاركة عدة جهات حكومية وخدمية

واشتملت الأركان على أجنحة لعدد من الجهات الحكومية والخدمية أبرزها إدارة التعليم بمحافظة شقراء، وجامعة شقراء، وإدارة مكافحة المخدرات، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، واتحادات الدراجات، وكرة الطاولة، والتنسيق، إضافة إلى نادي الوشم بشقراء الذي يستضيف الفعاليات ويشارك بعدة أنشطة.