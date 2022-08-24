8 ملايين ريال لدعم العودة للدراسة بتعليم عسير

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة الدكتور أحمد العُمري، أن الإدارة بمختلف إداراتها ومكاتبها وأقسامها سخرت كافة الإمكانات لانطلاقة جادة للعام الدراسي الجديد، والعمل على توفير بيئات تعليمية مناسبة، ورفع جاهزية وسائل النقل المدرسي، واعتماد 8677104 ريالًا للميزانية التشغيلية، متضمنة بنود النظافة بمبلغ 5343000، والمستلزمات التعليمية بمبلغ 1566946، والرياضة للجميع بمبلغ 1767156، مبينًا أنه تم إبداع الميزانية التشغيلية حسب البنود المعلنة على الحسابات المخصصة لكل مدرسة، مع الالتزام بالصرف وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن الإدارة قد شكّلت فرق عمل إشرافية وأخرى تنفيذية تعنى بتكثيف أعمال التهيئة والصيانة للمباني، وتعزيز جوانب الأمن والسلامة في المدارس، وتنفيذ خطة إعلامية تتضمن رسائل تحفيزية، وتكثيف الزيارات الميدانية للمدارس، والعمل على جاهزية حافلات النقل المدرسي والتأكيد على دعم المدارس بالكوادر البشرية الإدارية والتعليمية وتقديم الدعم التقني اللازم، بالإضافة إلى توريد 4123 مقعدًا وطاولة و100 سبورة بورسلان و40 آلة تصوير، وصيانة وتجهيز 100 مختبر، وعدد من الأجهزة التعليمية الأخرى، وتجهيز 600 حافلة، ورفع جاهزيتها من خلال توفير 47 ألف مقعد؛ منها 1460 مقعدًا لطلاب وطالبات التربية الخاصة، فضلًا عن حثّ أولياء الأمور على تسجيل أبنائهم وبناتهم في الخدمة من خلال برنامج نور، لافتًا إلى أنه تم ترحيل مقررات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة وبنسبة بلغت 100%، فيما تواصل الإدارة تنفيذ خطة التوزيع لمقررات المرحلة الثانوية، من خلال برنامج إلكتروني يعنى بحوكمة وتنظيم أعمال الصرف وبشراكة فاعلة بين الإدارة والمدارس ومكاتب التعليم.