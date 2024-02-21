"تعليم الطائف" يعلن نتائج الطلاب والطالبات للفصل الدراسي الثاني بنظام "نور"

أعلنت مدارس الإدارة العامة للتعليم بالطائف، نتائج الطلاب والطالبات للفصل الدراسي الثاني من العام الحالي 1445هـ في نظام نور.
وتفصيلاً، هنأ المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي أبناءه الطلاب والطالبات بالنجاح والتميز، متمنياً لهم دوام التوفيق في مسيرتهم الدراسية، ومثمناً الجهود المبذولة من جميع الطواقم الإدارية والتعليمية في المدارس خلال الفصل الدراسي الثاني.
وقدم الدكتور "الغامدي" جزيل الشكر لجميع الطلاب وأولياء الأمور على جهودهم المميزة خلال أداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1445هـ، متطلعاً لعطاءات سامية في الفترة المتبقية من العام الدراسي الجاري، مشيراً إلى أن الفصل الدراسي الثالث سينطلق يوم الأحد الموافق 3 مارس 2024 م.
وأكد "الغامدي" لشركاء النجاح أولياء الأمور أن الإجازة فرصة للتعرّف على اهتمامات الأبناء واكتشاف مواهبهم؛ وقال: احرصوا على استثمار أوقات أبنائكم بالأنشطة المفيدة التي تُسهم في تنمية مهاراتهم وتلبي احتياجاتهم المختلفة.