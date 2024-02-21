"تعليم الطائف" يعلن نتائج الطلاب والطالبات للفصل الدراسي الثاني بنظام "نور"

وقدم الدكتور "الغامدي" جزيل الشكر لجميع الطلاب وأولياء الأمور على جهودهم المميزة خلال أداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1445هـ، متطلعاً لعطاءات سامية في الفترة المتبقية من العام الدراسي الجاري، مشيراً إلى أن الفصل الدراسي الثالث سينطلق يوم الأحد الموافق 3 مارس 2024 م.