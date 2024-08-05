أمير تبوك يتابع استعدادات تعليم المنطقة لانطلاقة العام الدراسي الجديد

اطلع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز على تقرير عن استعدادات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك لانطلاقة العام الدراسي الجديد 1446هـ بمدارس المنطقة، وتضمن التقرير برامج استقبال الطلبة وتهيئة البيئة التعليمية وجاهزية المباني المدرسية.
جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بالإمارة اليوم، المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير، منوهاً بما يحظى به قطاع التعليم بالمملكة من دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- وتوفير الإمكانات اللازمة لرعاية وتعزيز المسيرة التعليمية للأبناء الطلاب والطالبات.
من جانبه، أعرب مدير التعليم بالمنطقة عن شكره وعرفانه ومنسوبي ومنسوبات التعليم في المنطقة لأمير منطقة تبوك على ما يجده العمل التعليمي من دعم واهتمام من أمير المنطقة وعنايته المستمرة بأبنائه الطلاب والطالبات.