أمير تبوك يتابع استعدادات تعليم المنطقة لانطلاقة العام الدراسي الجديد

اطلع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز على تقرير عن استعدادات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك لانطلاقة العام الدراسي الجديد 1446هـ بمدارس المنطقة، وتضمن التقرير برامج استقبال الطلبة وتهيئة البيئة التعليمية وجاهزية المباني المدرسية.