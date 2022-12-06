أمير الباحة يستقبل فريق "الغيم" النسائي

هنَّأ أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، لاعبات فريق غيم النسائي، بمناسبة مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأهداف العالمية كأول فريق نسائي يشارك في بطولة خارج المنطقة، مؤكداً أن الرياضة النسائية في المملكة تشهد تطوراً ملحوظاً.
وازدادت مشاركة المرأة في الأنشطة الرياضية بفضل الدعم الذي تلقاه من القيادة الرشيدة -أيدها الله- في جميع المجالات، مؤكداً أهمية الحرص على ممارسة الرياضة والاهتمام بالتوعية بفوائدها.
جاء ذلك أثناء استقبال أمير الباحة بمكتبة بالإمارة، فريق غيم النسائي، بحضور مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة سلطان آل شايع.
فيما نوهت قائدة الفريق خلود الغامدي بدعم أمير منطقة الباحة الذي كان له بالغ الأثر في إنشاء الفريق والمشاركة بالبطولة، كما أشاد مدير عام فرع وزارة الرياضة بالمنطقة سلطان آل شايع بدعمه لجميع الأنشطة الرياضية في المنطقة والفرق الناشئة واعداً بتحقيق تطلعاته.