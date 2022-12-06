أمير الباحة يستقبل فريق "الغيم" النسائي

هنَّأ أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، لاعبات فريق غيم النسائي، بمناسبة مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأهداف العالمية كأول فريق نسائي يشارك في بطولة خارج المنطقة، مؤكداً أن الرياضة النسائية في المملكة تشهد تطوراً ملحوظاً.