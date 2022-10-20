انطلاق أولى مسابقات "جواب" الثقافية في ديوانية شباب الطائف

انطلقت أولى فعاليات المسابقة الثقافية "جواب"، ضمن برامج "ديوانية الشباب" كإحدى مشروعات جمعية شباب الطائف.
المسابقة نوعية تُنظم لأول مرة على مستوى محافظة الطائف، وتضم 6 فرق من أبناء المحافظة يتنافسون في مسابقة ثقافية متنوعة المواضيع تحتاج للذكاء وسرعة البديهة.
وتخضع المسابقة لنظام التصفيات وتستمر لمدة شهر؛ حيث يستفيد منها 420 شابًا، وسيتم تكريم الفرق الفائزة بجوائز قيّمة.
وتهدف إلى بث روح التنافس والمثابرة بين الشباب في تحصيل العلم وما هو مفيد، واستغلال وقت الشباب بما يعود عليهم بالنفع العظيم لهم في دنياهم وأخراهم.
كذلك هي وسيلة من وسائل تثقيف الشباب ونشر المعرفة الدينية والدنيوية، وخلق جو من الترفيه والمتعة، ونشر الروح الرياضية والتعاون، وكشف قدرات الشباب ومواهبهم الفكرية والإبداعية، وتنميتها.
شارك في اللقاء الأول كل من الفرق التالية: العاصمة أمام الزعيم، والمعالي في منافسة الرؤية، وذلك في مقر الأنشطة الشبابية للديوانية.
كما ساهم أحد المطاعم الكُبرى بالمحافظة في توفير وجبة العشاء للحاضرين والمشاركين.