"بيئة الليث" تنظم ندوة توعوية عن أمراض الإنسان والحيوان المشتركة

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الوعي الصحي لدى المربين والمهتمين بالثروة الحيوانية، نظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث، اليوم، ندوة إرشادية بالتعاون مع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والحيوانية "وقاء"، تحت عنوان: "الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان (الوقاية والعلاج)".
وتهدف الندوة إلى رفع مستوى الوعي حول أبرز الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وطرق انتقالها، مع التعريف بوسائل الوقاية والعلاج المناسبة، بما يسهم في تعزيز الصحة العامة وحماية الثروة الحيوانية.
وشهدت الفعالية حضور عدد من المزارعين والمربين، وتخللتها محاضرات علمية وإرشادات عملية، تسلط الضوء على المخاطر الصحية المرتبطة بهذه الأمراض وسبل الحد منها، في إطار دعم التنمية المستدامة التي تنتهجها الوزارة.