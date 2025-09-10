"بيئة الليث" تنظم ندوة توعوية عن أمراض الإنسان والحيوان المشتركة

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الوعي الصحي لدى المربين والمهتمين بالثروة الحيوانية، نظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث، اليوم، ندوة إرشادية بالتعاون مع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والحيوانية "وقاء"، تحت عنوان: "الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان (الوقاية والعلاج)".