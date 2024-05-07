"تعليم الطائف" تُكرم الطالبات الموهوبات

وشمل الحفل تكريم: المكاتب الأعلى تسجيلاً على مستوى الطائف، والمدارس الأعلى تسجيلاً في المرحلة المتوسطة، والمرحلة الثانوية، والمدارس الأعلى رفعاً للمشاريع في المرحلة المتوسطة، والمدارس المستضيفة لفعاليات "إبداع". إضافة إلى تكريم شركاء النجاح من معلمات "موهبة"، ومديرات المدارس، ولجنة "إبداع".