"تعليم الطائف" تُكرم الطالبات الموهوبات

كرمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، اليوم الثلاثاء، الطالبات الموهوبات المشاركات في "إبداع 2024".
كما كرمت الطالبات المتأهلات للمعرض المركزي في جدة، والمتأهلات لمعرض "إبداع" للعلوم والهندسة بالرياض، والطالبة المتأهلة لمعرض "ITEX" في ماليزيا.
جاء ذلك في حفل نظمته إدارة تنمية القدرات "قسم الموهوبين"، على مسرح التعليم بالحلقة الشرقية، بحضور الطالبات المُكرمات، ومعلمات "موهبة"، وأُمهات المكرمات.
وشمل الحفل تكريم: المكاتب الأعلى تسجيلاً على مستوى الطائف، والمدارس الأعلى تسجيلاً في المرحلة المتوسطة، والمرحلة الثانوية، والمدارس الأعلى رفعاً للمشاريع في المرحلة المتوسطة، والمدارس المستضيفة لفعاليات "إبداع". إضافة إلى تكريم شركاء النجاح من معلمات "موهبة"، ومديرات المدارس، ولجنة "إبداع".
وقد تضمن برنامج الحفل "وقفة مع رحلة إبداع"، شاركت بها الطالبة المتأهلة لمعرض "ITEX"، وكلمة رئيس برنامج "موهبة الإثرائي" الأكاديمي.