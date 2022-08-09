مركز خدمات العملاء بأمانة المدينة المنورة يستقبل 17 ألف مستفيد خلال عام

استقبل مركز خدمة العملاء بأمانة منطقة المدينة المنورة خلال العام الهجري الماضي 1443هـ، أكثر من 17 ألف مستفيد، أنجزوا خلالها مختلف الخدمات البلديّة التي تقدم للمواطنين؛ إذ يُعد المركز أحد أبرز مبادرات الأمانة بهدف تسهيل إجراءات تقديم الخدمات للعملاء بكل يسر وسهولة.
وأشار التقرير السنوي الصادر عن "المركز" إلى أن متوسط الانتظار للعميل لم يتجاوز الأربع دقائق، بينما يقل متوسط تقديم الخدمة عن ثلاث دقائق إلى حين الاستفادة من الخدمات المناطة بأعمال الجهات، فيما تم التعامل والرد على 1338 بريدًا إلكترونيًّا، و5322 رسالة واتس آب، إضافة إلى 1005 استدعاءات مباشرة، بمعدل تقييم بلغ 95%.
كما أشار التقرير إلى أن مركز الاتصال قد تلقّى بدوره ما يزيد على 1955 استفسارًا تم الرد عليها معها جميعًا، وقيم العملاء أداء منفذي الخدمات بـ94%.
وأكدت "الأمانة" حرصها على الاهتمام بالعملاء من خلال تقديم كافة الخدمات بكل يسر وسهولة، من خلال مركز خدمة العملاء وتوفير كافة الخدمات للمواطنين والمقيمين والتيسير عليهم دون الحاجة للمراجعة أو الحضور.