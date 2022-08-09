مركز خدمات العملاء بأمانة المدينة المنورة يستقبل 17 ألف مستفيد خلال عام

وأشار التقرير السنوي الصادر عن "المركز" إلى أن متوسط الانتظار للعميل لم يتجاوز الأربع دقائق، بينما يقل متوسط تقديم الخدمة عن ثلاث دقائق إلى حين الاستفادة من الخدمات المناطة بأعمال الجهات، فيما تم التعامل والرد على 1338 بريدًا إلكترونيًّا، و5322 رسالة واتس آب، إضافة إلى 1005 استدعاءات مباشرة، بمعدل تقييم بلغ 95%.