بنك الدم المركزي بـ"صحة حائل" يجري "36136" فحصًا مخبريًّا خلال 6 أشهر

وأبانت "صحة حائل" أن بنك الدم المركزي يستقبل المتبرعين بالدم من الأحد إلى الخميس، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة السابعة مساء. مشيرة إلى أن البنك حصل على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) لعام 2021م؛ وذلك بعد أن نجح في تطبيق معايير الجودة، وقام بتوفير الأجهزة المخبرية الحديثة التي تخدم المرضى بالمنطقة.