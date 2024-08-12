"تعليم الرياض" تنظّم برنامج "حيّاك" لـ 773 معلمًا جديدًا

نظّمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، بمقر وزارة التعليم، اليوم الإثنين، برنامج تهيئة المعلم الجديد "حيّاك"، للعام الدراسي 1446هـ، لـ 773 معلمًا.
جاء ذلك بحضور مساعد وزير التعليم محمد بن ناصر الغامدي، والمدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع، وعدد من القيادات التعليمية والإدارية.
ويهدف البرنامج إلى تعريف المعلمين الجدد بالأنظمة والإجراءات وآليات العمل في المجال الوظيفي.
وجرى خلال البرنامج تقديم عدد من العروض من ضمنها نبذة تاريخية وتعريفية عن وزارة التعليم، وعرض للأنظمة واللوائح.
كما تم تقديم عرض للأنظمة التقنية والتطبيقات والتوعية بالإجراءات والأنظمة المتبعة في المجالات الوظيفية الخاصة بشاغلي الوظائف التعليمية.