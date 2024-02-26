"حسام بن سعود" يشهد احتفال "الباحة" بـ"يوم التأسيس"

وأكد أمير الباحة، أهمية الاستمرار في حفظ تاريخ وطننا وثوابته وأصالته ومسيرته الضاربة في عمق التاريخ، لأكثر من ثلاثة قرون وحتى هذا اليوم الذي نعيشه، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - سائلًا الله العلي القدير، أن يديم على وطننا أمنه وأمانه واستقراره ونماءه وسخاءه.