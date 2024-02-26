"حسام بن سعود" يشهد احتفال "الباحة" بـ"يوم التأسيس"

حضر أمير الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، حفل إمارة المنطقة؛ بمناسبة يوم تأسيس المملكة 2024، بحضور وكلاء ومنسوبي الإمارة.
بدأت الفعالية بجولة لأمير المنطقة على الأركان المشاركة بالحفل، والتي تستعرض عددًا من الموروثات الشعبية للباحة.
واطلع الأمير "حسام"، على عدد من العروض الأدائية المعبرة عن أصالة وتراث المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها وحتى هذا العهد الزاهر.
ونوّه الأمير حسام بن سعود، إلى ما يمثله "يوم التأسيس" من ذكرى خالدة تؤكد العمق التاريخي لهذه الدولة المباركة طوال أكثر من 300 عام.
وأكد أمير الباحة، أهمية الاستمرار في حفظ تاريخ وطننا وثوابته وأصالته ومسيرته الضاربة في عمق التاريخ، لأكثر من ثلاثة قرون وحتى هذا اليوم الذي نعيشه، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - سائلًا الله العلي القدير، أن يديم على وطننا أمنه وأمانه واستقراره ونماءه وسخاءه.