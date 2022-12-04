"أمانة الطائف" تنتهي من سفلتة 126 ألف متر مربع بالمراكز والقرى التابعة لها

شرعت أمانة الطائف في تنفيذ برنامج لسفلتة وصيانة عددٍ من الطرق والحمايات الخرسانية والربراب بالمراكز والقرى التابعة، وذلك ضمن جهود تعزيز الخدمات البلدية ورفع كفاءتها وتحسين المشهد الحضري ودعم برامج جودة الحياة في الطائف وضواحيها تسهيلاً على الأهالي وضمان راحتهم، وتحسين كفاءة الطرق في القرى بما يوائم تلبية الاحتياجات والكثافة السكانية، ويدعم جهود التنمية والتطوير بالمحافظة.