"أمانة الطائف" تنتهي من سفلتة 126 ألف متر مربع بالمراكز والقرى التابعة لها

شرعت أمانة الطائف في تنفيذ برنامج لسفلتة وصيانة عددٍ من الطرق والحمايات الخرسانية والربراب بالمراكز والقرى التابعة، وذلك ضمن جهود تعزيز الخدمات البلدية ورفع كفاءتها وتحسين المشهد الحضري ودعم برامج جودة الحياة في الطائف وضواحيها تسهيلاً على الأهالي وضمان راحتهم، وتحسين كفاءة الطرق في القرى بما يوائم تلبية الاحتياجات والكثافة السكانية، ويدعم جهود التنمية والتطوير بالمحافظة.
وفي التفاصيل، أنهت فرق الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بوكالة المشاريع سفلتة العديد من الشوارع بكميات ناهزت 126600 متر مربع من الأسفلت، بالإضافة إلى تنفيذ 2375 متر مكعب من أعمال الحمايات الخرسانية وحمايات الربراب بقرى الطائف.
ومن جهة أخرى، أكد أمين الطائف المهندس يوسف الصايغ أن الأمانة عملت على خطط لتأهيل الشوارع والطرق والخدمات البلدية في قرى الطائف وتعزيز الخدمات بها ورفع كفاءة الشوارع بما يحقق السلامة المرورية ويحقق سلامة مستخدمي الطرق من الأهالي والزوار.
وأشار المهندس الصايغ إلى أن الأمانة حصرت احتياجات السفلتة والإنارة والترصيف بالقرى والضواحي ولديها جدولة بالأولويات وتم عمل دراسات فنية وإعداد خطط التنفيذ وحصر الأماكن التي تحتاج إلى المعالجة الفورية وتفعيل خطط التنفيذ والتي تهتم بالمواصفات والمقاييس المحددة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، كما تراعي أمانة الطائف الأولوية في تقديم الخدمات لخدمة أكبر شريحة ممكنة من المواطنين.
وأشارت الأمانة إلى أن سائر المواقع المجدولة ببرنامج السفلتة الإلكتروني سيتم تنفيذها تباعًا وفق الإمكانات والمخصصات وعلى مراحل بما يساعد في إيصال الخدمات إلى كل المواقع بإذن الله.