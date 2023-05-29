"رِفاء" تطلق حملة "أسرة متناغمة" لزيادة الوعى بالترابط الأسري

نفذت جمعية التنمية الأسرية بمكة المكرمة "رِفاء" حملة بعنوان"أسرة متناغمة"، وذلك ضمن سلسلة الحملات التي تطلقها الجمعية للعلاقات الأسرية وسبل استقرارها.
وكانت الجمعية قد قامت بإطلاق حملتها والتي تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية ترابط الأسر فيما بينها والتحفيز لزيادة الروابط داخل البيت الأسري، وأهمية إظهارها بشكل سوي في المجتمع.
وأكد المدير العام لجمعية التنمية الأسرية"رِفاء" مهنا الشريف أن الحملة تسعى من خلال برامجها ومشروعاتها تجاه الأسر وإعداد المبادرات لتهيئة العوامل المناسبة للوصول إلى الترابط الأسري الفعّال.
وقال إن الجمعية قامت بإطلاق حملتها والتي تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية ترابط الأسر فيما بينها والتحفيز لزيادة الروابط داخل البيت الأسري، وأهمية إظهارها بشكل سوي في المجتمع.
وتستمر الحملة بشكل ميداني ليومي السبت والأحد وبعدها ستتحول إلى حملة إلكترونية على مدار ثلاثة أيام تقوم من خلالها بالترويج لفيلم أسرة متناغمة و تجهيز محتوى يهدف إلى تعزيز الترابط في الأسرة، حيث تستهدف الحملة الأسرة السعودية عامة والمكية بشكل خاص.
وشدد على قيام الجمعية بتنظيم العديد من الفعاليّات والأنشطة في إحدى أكبر المولات التجارية بمكة وذلك من خلال إقامة الفعاليّات واللافتات والمنشورات التي تحمل رسائل اتصالية تدل على معنى الحملة.