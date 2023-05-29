"رِفاء" تطلق حملة "أسرة متناغمة" لزيادة الوعى بالترابط الأسري

وتستمر الحملة بشكل ميداني ليومي السبت والأحد وبعدها ستتحول إلى حملة إلكترونية على مدار ثلاثة أيام تقوم من خلالها بالترويج لفيلم أسرة متناغمة و تجهيز محتوى يهدف إلى تعزيز الترابط في الأسرة، حيث تستهدف الحملة الأسرة السعودية عامة والمكية بشكل خاص.