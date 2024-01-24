انطلاق المعرض التوعوي "بيئتي مسؤوليتي" في جدة

من جهتها، دعت جمعية المسؤولية الاجتماعية بمحافظة جدة، الجميع للاندماج والمشاركة الفعّالة في هذه الحملة التوعوية، سواءً عبر منصات التواصل الاجتماعي أو المشاركة في الفعاليات المنظمة؛ لنشر رسالتها البيئية الرئيسية وتحفيز التغيير الإيجابي نحو تحسين البيئة المحيطة بنا.