"الندوة العالمية" تفتتح مركزًا تنمويًّا جديدًا في إندونيسيا

افتتح مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي، اليوم الثلاثاء، مركزًا تنمويًّا جديدًا في "سراغين" إحدى مدن منطقة جاوى الوسطى في إندونيسيا.
وجاء الافتتاح في حفل حاشد حضره عدد كبير من المسؤولين الحكوميين والشخصيات المجتمعية البارزة، ورؤساء الجمعيات، وجمع كبير من الأهالي الذين ثمّنوا جميعًا جهود الندوة في خدمة المجتمع الإندونيسي.
وقال مدير مكتب الندوة أأنج سواندي: إن المركز يضم مسجدًا ومستوصفًا طبيًّا ووقفًا خيريًّا، ويأتي ضمن الخدمات المجتمعية النوعية التي يقدمها المكتب للشعب الإندونيسي.
كما ثمّن "سواندي" جهود المملكة حكومة وشعبًا في دعم هذه البرامج التي تقدم الخدمات المتنوعة لمختلف الشرائح، وإسهامها المتواصل في خدمة المجتمعات الإنسانية.