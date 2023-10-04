"وقاء" ينظّم ورشة عمل لإدارة آفة سوسة النخيل الحمراء بـ"محاني الطائف"

وأكّد مدير إدارة الصحة النباتية بفرع مركز وقاء بمنطقة مكة المكرمة، المهندس وسيم المحلبدي؛ أن الفرق المتخصصة بالفرع والوحدات التابعة لها، تبذل جهودها من خلال الزيارات الدورية على المزارع للقيام بالفحص الظاهري على النخيل، ومعالجة المصاب منها، وفقًا للإجراءات المتبعة، داعيًا إلى ضرورة الإبلاغ عند الاشتباه بالإصابة بسوسة النخيل الحمراء، بالاتصال بمركز البلاغات الموحّد على الهاتف المجاني "939".