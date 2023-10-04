"وقاء" ينظّم ورشة عمل لإدارة آفة سوسة النخيل الحمراء بـ"محاني الطائف"

نظّم فرعُ المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" بمنطقة مكة المكرمة، ممثلًا في وحدة المركز بمحافظة الطائف؛ ورشة عمل بعنوان "الإدارة المتكاملة لآفة سوسة النخيل الحمراء، بمشاركة مزارعي النخيل بمركز المحاني شمال المحافظة.
وصرّح مدير عام فرع مركز وقاء بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي؛ بأن هذه الورشة تأتي امتدادًا للجولات الميدانية التي ينفّذها المختصّون بإدارة الصحة النباتية على مختلف مزارع النخيل بالمنطقة؛ حيث يعقد من خلالها عدد من ورش العمل للمزارعين بهدف تثقيفهم والتأكيد على أهمية تطبيق الإدارة المتكاملة للوقاية من آفة سوسة النخيل الحمراء وطرق مكافحتها.
وأكّد مدير إدارة الصحة النباتية بفرع مركز وقاء بمنطقة مكة المكرمة، المهندس وسيم المحلبدي؛ أن الفرق المتخصصة بالفرع والوحدات التابعة لها، تبذل جهودها من خلال الزيارات الدورية على المزارع للقيام بالفحص الظاهري على النخيل، ومعالجة المصاب منها، وفقًا للإجراءات المتبعة، داعيًا إلى ضرورة الإبلاغ عند الاشتباه بالإصابة بسوسة النخيل الحمراء، بالاتصال بمركز البلاغات الموحّد على الهاتف المجاني "939".
يشار إلى أن فرع مركز وقاء بمنطقة مكة المكرمة، يوصي مزارعي النخيل بتطبيق أفضل الممارسات الزراعية السليمة للوقاية من خطر الآفات النباتية؛ كالتطهير الحقلي بواسطة الحفاظ على نظافة المزارع، والتأكد من خلوّ الحقول من الأعشاب الضارّة، وكذلك إبقاء مسافة لا تقل عن 8 أمتار بين كل نخلة، إلى جانب التقليم المنتظم للفسائل.