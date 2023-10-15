أمين الطائف يُكرّم عددًا من مراقبي البلدية المميزين

كما شكر المراقبين على جهودهم الموفّقة في المتابعة والرصد للمخالفات والتجاوزات، وزيادة مستوى الوعي، وتطبيق أفضل المعايير المهنية في مجال الرقابة البلدية في كلّ محاور المدينة؛ لرفع مستوى الالتزام بالضوابط والاشتراطات النظاميّة وتعزيز الثقة المقدّمة في الخدمات بجميع المرافق والمنشآت، بما يسهم في تحسين جودة الحياة.