الأقسام النسائية بتعليم شقراء تحتفي باليوم الوطني ٩٢.. "معرض وفعاليات متنوعة"

أقامت الأقسام النسائية بإدارة التعليم بشقراء -ممثلة في الشؤون التعليمية بنات- حفلها الرسمي باليوم الوطني ٩٢ مساء أمس الأربعاء على مسرح إدارة التعليم بالمحافظة.
وفي التفاصيل، بدأ الحفل الذي تُشرف عليه الشؤون التعليمية (بنات) وتشارك فيه عدد من المدارس؛ بالنشيد الوطني، ثم القرآن الكريم، فكلمة المساعدة للشؤون التعليمية بنات سهام حمد الشعلان، التي قدمت خلالها التهنئة للقيادة ولمنسوبات التعليم باليوم الوطني؛ مؤكدة أهمية استذكار جهود المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله في توحيد البلاد، ولمّ الشتات وجمع الكلمة؛ مشيدة بمنجزات الوطن في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان.
بعد ذلك كان الحضور على موعد مع أوبريت بهذه المناسبة بعنوان "رفرفي يا راية العز" من كلمات عبدالله الدويش، وأداء لين وليان السريحي، وهندسة الصوتية لعبدالمجيد الدوسري.
وتخلل الحفل قصيدة وطنية للطالبة جنان الشتوي من الثانوية الثانية، وأنشودة "عشقي السعودية" لطالبات وطلاب ابتدائية تحفيظ القرآن الكريم بشقراء، و"رؤية وطن" عبارة عن عرض لمنجزات ومشاريع مملكتنا الحبيبة.
واشتمل الحفل على أوبريت "وطني " لطالبات متوسطة تحفيظ القرآن الكريم بالمتوسطة الثالثة، وقصيدة العز والمجد للطالبة نوف البواردي من الثانوية الثانية، وفقرة بعنوان "الوعد الكشفي" لطلاب وطالبات الابتدائية الخامسة والمتوسطة الثالثة والثانوية الأولى".
وتَضمنت فقرات الحفل أوبريت وطنيًّا "حبي لمملكتي" لطالبات الثانوية الأولى بشقراء، وأنشودة "مني لوطني" لطالبات ابتدائية أشيقر، واختُتم بفعالية من التراث والرقصات الشعبية بالزي الشعبي لطالبات الابتدائية الثالثة بشقراء.
وتَوجه الجميع بعد ذلك إلى معرض الرسوم الوطنية، والأعمال الفنية، وتجولوا في أجنحته التي تعبر عن حب الوطن، كما سجل زوار المعرض مشاعرهم تجاه اليوم الوطني على اللوحة المخصصة لذلك في المعرض.
يُذكر أن إدارة تعليم شقراء احتفلت باليوم الوطني بمشاركة جميع الطلاب والطالبات في مختلف مراحل التعليم؛ حيث أقيمت فعاليات الاحتفاء في جميع مدارس البنين والبنات طيلة أسبوع كامل من أجل تعزيز حب الوطن في نفوس الناشئة وغرس الطاعة والولاء لولاة الأمر لدى الطلاب والطالبات والحفاظ على مقدرات الوطن.