الأقسام النسائية بتعليم شقراء تحتفي باليوم الوطني ٩٢.. "معرض وفعاليات متنوعة"

وفي التفاصيل، بدأ الحفل الذي تُشرف عليه الشؤون التعليمية (بنات) وتشارك فيه عدد من المدارس؛ بالنشيد الوطني، ثم القرآن الكريم، فكلمة المساعدة للشؤون التعليمية بنات سهام حمد الشعلان، التي قدمت خلالها التهنئة للقيادة ولمنسوبات التعليم باليوم الوطني؛ مؤكدة أهمية استذكار جهود المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله في توحيد البلاد، ولمّ الشتات وجمع الكلمة؛ مشيدة بمنجزات الوطن في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان.