" تعليم جازان" تحتضن ورشة عمل عن "ألعاب القوى لمعلمي التربية البدنية"

وتأتي هذه الورشة ضمن المشروع الوطني لبرامج أكاديمية مهد الرياضية للكشف وتطوير المواهب في كل المناطق والمدن ضمن الألعاب الفردية والجماعية بهدف صناعة أجيال من الأبطال الرياضيين تحت إشراف خبرات فنية وإدارية باستخدام مناهج علمية وتقنيات حديثة وشراكات دولية عبر بناء منظومة رياضية متكاملة طويلة المدى بالاعتماد على المدارس كمغذٍ رئيس للمواهب السعودية.