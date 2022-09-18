" تعليم جازان" تحتضن ورشة عمل عن "ألعاب القوى لمعلمي التربية البدنية"

احتضنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة بإدارة النشاط الطلابي "الرياضي" ورشة عمل "ألعاب القوى لمعلمي التربية البدنية" في مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان بحضور المساعد للشؤون التعليمية الدكتور أحمد بن ظافر عطيف .
وتأتي هذه الورشة ضمن المشروع الوطني لبرامج أكاديمية مهد الرياضية للكشف وتطوير المواهب في كل المناطق والمدن ضمن الألعاب الفردية والجماعية بهدف صناعة أجيال من الأبطال الرياضيين تحت إشراف خبرات فنية وإدارية باستخدام مناهج علمية وتقنيات حديثة وشراكات دولية عبر بناء منظومة رياضية متكاملة طويلة المدى بالاعتماد على المدارس كمغذٍ رئيس للمواهب السعودية.
وتستهدف الورشة رفع الوعي بين الفئة المستهدفة في رياضة ألعاب القوى ونشر اللعبة بالمجتمع المدرسي واكتشاف المواهب وتستمر لمدة يومين مستهدفةً 50 معلمًا للتربية البدنية بالمدارس.
وصرح رئيس قسم التربية البدنية بتعليم جازان إسماعيل رضوان بأن الورشة تحتوي على عدة محاور أهمها أساسيات ألعاب القوى وقوانين ألعاب القوى وتطبيق عملي عن تمارين السرعات والحواجز، إضافة إلى تطبيق عملي لألعاب القوى.
وأوضح "رضوان" أن المهارات المتوقع تنفيذها بعد الورشة تطبيق مهارات ألعاب القوى الأساسية للأولاد واكتشاف مواهب ألعاب القوى في المدارس وتحضير الطلبة للمشاركة في منافسات المدارس التي ستُقام في أكاديمية مهد الرياضية .