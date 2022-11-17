"مدرسة القدس الثانوية" تحتفي بمسيرة المعلم المتقاعد "مناجي القحماني"

كما اشتمل العرض على كلمات لعدد من زملاء المحتفى به، تحدثوا خلالها بما تجول به مشاعرهم تجاه زميلهم، وبرز مدير المدرسة محمد سالم القوزي في كلمة له، تحدث فيها عن زميله المحتفى به، وعن رحلته التعليمية معه، وتفانيه وإخلاصه في عمله وعلاقته الطيبة بزملائه، معبرًا عن سعادته بتكريم زميل وأخ له ومن تربطه علاقة وثيقة به.