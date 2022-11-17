"مدرسة القدس الثانوية" تحتفي بمسيرة المعلم المتقاعد "مناجي القحماني"

في لمسة الوفاء لأصحاب الجهد والعطاء، احتضنت مدرسة القدس الثانوية بالقوز التابعة لتعليم القنفذة، احتفاء وتكريم معلم الكيمياء ورائد النشاط بالمدرسة، المعلم "مناجي عبدالله القحماني الناشري"، بمناسبة تقاعده، بحضور قادات العلم والثقافة والأدب.
جرى التكريم في حفل بهيج مميز قُدمت فيه أجمل الكلمات الخطابية وأصدقها، والمليئة بالوفاء والأدب والثقافة، ولوحة رائعة لأحد الألوان الشعبية، وعرض مرئي بعنوان "مسيرة" تناول بدايات دراسة المعلم المحتفى به وبدايات دخوله الميدان التربوي وتنقلاته إلى أن حط ركابه بمدرسة القدس الثانوية.
كما اشتمل العرض على كلمات لعدد من زملاء المحتفى به، تحدثوا خلالها بما تجول به مشاعرهم تجاه زميلهم، وبرز مدير المدرسة محمد سالم القوزي في كلمة له، تحدث فيها عن زميله المحتفى به، وعن رحلته التعليمية معه، وتفانيه وإخلاصه في عمله وعلاقته الطيبة بزملائه، معبرًا عن سعادته بتكريم زميل وأخ له ومن تربطه علاقة وثيقة به.
وبعد ذلك جاء وقت التكريم وتقديم الهدايا الرمزية والتقاط الصور التذكارية، قبل أن ينتقل الجميع إلى مأدبة عشاء أقامتها إدارة المدرسة ومنسوبوها لزميلهم وضيوفهم الكرام.