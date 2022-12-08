رئيس جامعة بيشة: ميزانية 2023 تحمل أرقامًا استثنائيةً وتعكس كفاءة الإنفاق الحكومي

أعرب رئيس جامعة بيشة أ.د.محمد بن محسن صفحي، عن شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد -حفظهما الله- بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1444/ 1445هـ (2023م)، مقدمًا التهنئة للشعب السعودي على ما تحمله الميزانية من بشائر خير وبركة وأرقام استثنائية تعكس كفاءة الإنفاق الحكومي ومتانة الاقتصاد السعودي ونجاح خطط التحول الاقتصادي.
وقال د.صفحي: إن أرقام الميزانية السعودية 2023، تأتي في ظل الظروف العالمية الصعبة؛ وهو ما يؤكد أن المملكة تسير بخطى واثقة نحو مستقبل مشرق بإذن الله، وما كان هذا ليتحقق إلا بفضل الله -عز وجل- ثم بحكمة القيادة الرشيدة -حفظها الله- ورؤيتها الاستراتيجية للتعامل مع التحديات؛ مشيدًا بما تحمله الميزانية من خطط طموحة في جميع المجالات وكل القطاعات؛ لا سيما قطاع التعليم الذي تَصَدر الأولويات؛ وهو ما يؤكد حرص المملكة على الاستثمار في رأس المال البشري؛ تحقيقًا لرؤية 2030.
ونوه رئيس جامعة بيشة بمضامين الميزانية من دعم للجامعات والبحث والتطوير والابتكار؛ وهو ما يعكس حرص القيادة الرشيدة -حفظها الله- على الاهتمام البالغ بمستقبل أبناء وبنات الوطن، وتطوير قدراتهم وإكسابهم المهارات التي تسهم في خدمة الوطن؛ مشيرًا إلى أن جامعة بيشة تواصل جهودها من أجل الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030؛ من خلال تحسين مخرجات التعليم، وإمداد الوطن بخريجين على درجة عالية من التأهيل العلمي، ليشاركوا في مسيرة النهضة والنماء لبلدنا المعطاء.