رئيس جامعة بيشة: ميزانية 2023 تحمل أرقامًا استثنائيةً وتعكس كفاءة الإنفاق الحكومي

وقال د.صفحي: إن أرقام الميزانية السعودية 2023، تأتي في ظل الظروف العالمية الصعبة؛ وهو ما يؤكد أن المملكة تسير بخطى واثقة نحو مستقبل مشرق بإذن الله، وما كان هذا ليتحقق إلا بفضل الله -عز وجل- ثم بحكمة القيادة الرشيدة -حفظها الله- ورؤيتها الاستراتيجية للتعامل مع التحديات؛ مشيدًا بما تحمله الميزانية من خطط طموحة في جميع المجالات وكل القطاعات؛ لا سيما قطاع التعليم الذي تَصَدر الأولويات؛ وهو ما يؤكد حرص المملكة على الاستثمار في رأس المال البشري؛ تحقيقًا لرؤية 2030.