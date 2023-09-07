رئيس "وقاء" يختتم زيارته لفرع الرياض بعد لقائه عدداً من المزارعين ومربي الماشية

اختتم اليوم الخميس، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"؛ المهندس أيمن بن سعد الغامدي، جولته التفقدية والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام، لفرع المركز بمنطقة الرياض وعدد من محافظاتها، للوقوف على عدد من المشاريع الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، والتأكد من تنفيذ أعمال الوقاية الميدانية والإجراءات الاحترازية للصحة النباتية والحيوانية على حدٍ سواء.
وأكد "الغامدي" أن الجولات التفقدية الدورية للمناطق تأتي للتأكد من تنفيذ الخدمات المُقدمة للمزارعين ومربي الماشية والمستفيدين، وحرصاً على تنفيذ منسوبي "وقاء" من البيطريين والأخصائيين والفنيين لأعمالهم ومهامهم الميدانية بالطرق الوقائية السليمة، وتقديم الدعم والتمكين الوقائي للمستفيدين.
واطلع "الغامدي" على عدد من المشاريع الزراعية بشقيها النباتي والحيواني وتقديم كافة الخدمات للمواطنين والمستفيدين في الرياض ومحافظاتها، والوقوف على سير أعمال المختبر المركزي للصحة النباتية وموقع إنشاء مركز التحكم والسيطرة في فرع الرياض، ومشروع صيانة فرامات النخيل وزيارة مهبط طائرات الرش الجوي في مركز ساجر.
يُشار إلى أن مركز "وقاء" يهدف من خلال جولاته الميدانية الدورية لمناطق المملكة، تحقيق أعلى معايير السلامة والوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، والتأكد من تمكين العاملين ومنسوبي مركز وقاء بجميع مناطق المملكة للقيام بمهامهم وأعمالهم الميدانية.