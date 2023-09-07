رئيس "وقاء" يختتم زيارته لفرع الرياض بعد لقائه عدداً من المزارعين ومربي الماشية

اختتم اليوم الخميس، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"؛ المهندس أيمن بن سعد الغامدي، جولته التفقدية والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام، لفرع المركز بمنطقة الرياض وعدد من محافظاتها، للوقوف على عدد من المشاريع الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، والتأكد من تنفيذ أعمال الوقاية الميدانية والإجراءات الاحترازية للصحة النباتية والحيوانية على حدٍ سواء.