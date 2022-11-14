هيئة الأمر بالمعروف بالخرمة تفعّل المحتوى التوعوي لـ"عليكم بسنتي"‎

فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الخرمة المحتوى التوعوي لحملة "عليكم بسنتي" في الأماكن العامة، لتعزيز السنة النبوية والعناية بها، عبر الشاشات الرسمية في المحافظة، وكذلك اللوحات التوعوية، وذلك بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة في بلدية الخرمة.