هيئة الأمر بالمعروف بالخرمة تفعّل المحتوى التوعوي لـ"عليكم بسنتي"‎

فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الخرمة المحتوى التوعوي لحملة "عليكم بسنتي" في الأماكن العامة، لتعزيز السنة النبوية والعناية بها، عبر الشاشات الرسمية في المحافظة، وكذلك اللوحات التوعوية، وذلك بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة في بلدية الخرمة.
وقال مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري: هذه الحملة المباركة تسلط الضوء على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر المجتمع بوجوب الاقتداء بها وترسيخها في النفوس، وإيضاح سبل التمسك والاعتصام بها وأثرها في المجتمع.
تأتي هذه الجهود إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.