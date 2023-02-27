مختبر مستشفى الملك سلمان يحصد المركز الأول في جائزة التميز في الأداء

وتهدف الجائزة إلى تكريم المتميزين في برنامج الجودة والاعتماد، ومؤشرات الأداء بالمختبرات وبنوك الدم، ومركز الخدمات الطبية الشرعية في مناطق ومحافظات المملكة؛ للارتقاء بالخدمات الصحية بشكل تكاملي شامل من جميع النواحي؛ حيث تُعد جودة النتائج المخبرية جزءًا مهمًّا في هذه المنظومة، وأحد أهم الأهداف المعمول عليها لسلامة المريض.