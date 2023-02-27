مختبر مستشفى الملك سلمان يحصد المركز الأول في جائزة التميز في الأداء

كرّم مساعد وزير الصحة الدكتور محمد عبدالعالي، فريق مختبر مستشفى الملك سلمان عضو تجمع الرياض الصحي الأول؛ لحصولهم على المركز الأول على مستوى مختبرات المملكة، بعدما حصدوا جائزة التميز في الأداء للخدمات الطبية المساندة لعام 2022م، خلال حفل الجائزة بنسختها الأولى.
وتهدف الجائزة إلى تكريم المتميزين في برنامج الجودة والاعتماد، ومؤشرات الأداء بالمختبرات وبنوك الدم، ومركز الخدمات الطبية الشرعية في مناطق ومحافظات المملكة؛ للارتقاء بالخدمات الصحية بشكل تكاملي شامل من جميع النواحي؛ حيث تُعد جودة النتائج المخبرية جزءًا مهمًّا في هذه المنظومة، وأحد أهم الأهداف المعمول عليها لسلامة المريض.
جدير بالذكر أن مختبر مستشفى الملك سلمان في سابقة نجاح له؛ حصد المركز الثاني في برامج إختبار كفاءة الأداء (Proficiency Testing) لعينات الجودة الخارجية على مستوى المختبرات وبنوك الدم المشاركة في البرامج للعام 2021م.