هنأ القيادة بذكرى التأسيس.. "المقرن": العمل الخيري إحدى ركائز التنمية ومستهدفات رؤية 2030

وأضاف المقرن: لقد حرص أئمة وملوك هذه البلاد عبر التاريخ على تشييد نهضة شامخة وتنمية شاملة، شهد لها العالم بأسره، ولم يسبق لها مثيل في تاريخ الأمم من التقدم والازدهار، اشتملت على مختلف جوانب الحياة، وتبلورت في عهدنا الزاهر، وتوالى ديدن الحضارة في أرجاء السعودية تحت ظل قيادة حكيمة، ورؤية طموحة ثاقبة 2030، استهدفت التنمية والتطوير في مختلف القطاعات وعلى المستويات كافة؛ فارتقت المخرجات إلى الطموحات التي يتطلع إليها أبناء هذا الوطن المعطاء.