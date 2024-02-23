هنأ القيادة بذكرى التأسيس.. "المقرن": العمل الخيري إحدى ركائز التنمية ومستهدفات رؤية 2030

رفع رئيس مجلس إدارة جمعية أعمال للتنمية الأسرية، الدكتور خالد بن سعد المقرن، أسمى آيات التهنئة والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وللشعب السعودي الكريم؛ بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
وقال الدكتور المقرن: نستذكر في هذا اليوم المجيد التضحيات الكبيرة والأمجاد العظيمة التي واكبت مرحلة التأسيس، والجهود التي بذلها الأئمة المؤسسون منذ انطلاقة النور في هذه البلاد المباركة قبل أكثر من ثلاثة قرون، فتحققت بذلك وحدة وطنية وكيان شامخ على أسس راسخة ومبادئ ثابتة تتحدث عنها الأجيال تلو الأجيال.
وأضاف المقرن: لقد حرص أئمة وملوك هذه البلاد عبر التاريخ على تشييد نهضة شامخة وتنمية شاملة، شهد لها العالم بأسره، ولم يسبق لها مثيل في تاريخ الأمم من التقدم والازدهار، اشتملت على مختلف جوانب الحياة، وتبلورت في عهدنا الزاهر، وتوالى ديدن الحضارة في أرجاء السعودية تحت ظل قيادة حكيمة، ورؤية طموحة ثاقبة 2030، استهدفت التنمية والتطوير في مختلف القطاعات وعلى المستويات كافة؛ فارتقت المخرجات إلى الطموحات التي يتطلع إليها أبناء هذا الوطن المعطاء.
وأبان المقرن أن السعودية أصبحت في مصاف الدول الكبرى خلال فترة قياسية، تسابق الزمن، وتقارع بإنجازاتها العظيمة الدول العظمى، وأبهرت العالم بما وصلت إليه من نهضة تنموية على المستويات كافة، السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية.
وختم بقوله: لا نستطيع حصر هذه الإنجازات في حيز ضيق.. ومنها على سبيل المثال لا الحصر القطاع غير الربحي الذي حظي باهتمام الحكومة الرشيدة.
ومن أولويات التطوير والتنمية لتوفير الحياة الكريمة والرفاهية للمستفيدين من أبناء الوطن من الجمعيات والمنظمات الخيرية وتمكينهم بمختلف مسارات التمكين، داعيا المولى عز وجل أن يديم أمن هذا الوطن واستقراره وازدهاره في ظل القيادة الرشيدة، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، والشعب الكريم.