الرئاسة العامة للأمر بالمعروف تختتم استعداداتها لليوم الوطني

اختتمت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اليوم الثلاثاء، استعداداتها للعمل أثناء اليوم الوطني الثاني والتسعين للمملكة العربية السعودية، الجمعة المقبلة.
واكتسى مبنى الرئاسة العامة باللون الأخضر احتفاء بهذه المناسبة، وتزينت ممرات وأروقة الرئاسة وفروعها باللوحات والشعارات التي تحلَّت بعبارات تعزز الوطنية وتذكر بنعمة الوطن.
وفي ذات الوقت أنهى 13 فرعًا تابعًا للرئاسة العامة في مناطق مختلفة من المملكة الاستعدادات الميدانية والتوعوية؛ للمشاركة الفاعلة في اليوم الوطني.
وجهزت الخطط الميدانية والتوعوية للعمل أثناء إجازة اليوم الوطني، مع التركيز على الحضور الفاعل في الأماكن العامة والمركزية، إضافة إلى إنارة مباني الفروع باللون الأخضر المضيء مع تزيينها بتصاميم فنية خاصة؛ للعناية بهذه المناسبة الغالية علينا جميعًا.
يذكر أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تركز في اليوم الوطني، على الإسهام والمشاركة بنجاح في هذه الفعالية، بمتابعة واهتمام الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.