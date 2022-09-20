الرئاسة العامة للأمر بالمعروف تختتم استعداداتها لليوم الوطني

يذكر أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تركز في اليوم الوطني، على الإسهام والمشاركة بنجاح في هذه الفعالية، بمتابعة واهتمام الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.