مدير "تعليم المجمعة" يترأس لجنة الاحتفال باليوم الوطني الـ 92 ويناقش أهم الاستعدادات

ترأس مدير التعليم بمحافظة المجمعة يوسف بن عبد اللطيف الملحم، الاجتماع الأول للجنة الاحتفاء باليوم الوطني الـ 92 ويناقش أهم الاستعدادات لإبراز هذه المناسبة.
وتفصيلاً؛ افتتح رئيس قسم النشاط الطلابي اجتماع الاحتفاء باليوم الوطني، ثم تحدث مدير التعليم بكلمة توجيهية ناقش فيها البرامج والفعاليات والأنشطة والمسابقات الطلابية، واستعرض خطة الاحتفاء الرسمي المُقترحة للإدارة مع المساعدين للشؤون التعليمية "بنين وبنات"، كما استعرض خطة احتفاء المدارس وفق ما ورد في تعميم الوزارة، وبيّن دور الأقسام التربوية والإدارية في إبراز هذه المناسبة، وشدّد على متابعة تفعيلها.
وأوضح المساعد للشؤون المدرسية فهد بن حسن العولة الخطة المُعّدة لزيارة القيادات التربوية والإدارية ومشرفي الإدارة للمدارس وآلية تطبيقها، كما تمت مداخلة خلال الاجتماع المساعد للشؤون التعليمية بنات من قِبل نورة بنت حمد الركبان، وشددت على أهمية تكامل الجهود.
بعد ذلك تمت مناقشة الخطة الإعلامية للإدارة وإنتاج المواد الإعلامية الخاصة بهذه المناسبة وفق الخطة المُتبعة من الإعلام والاتصال بالوزارة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض محاور إبراز المناسبة على مباني ومنشآت الإدارة والدعم المالي ومتابعة ميزانية الاحتفاء والدعوات والتواصل والعلاقات الخارجية.
وقبل نهاية الاجتماع، تم الاستماع للمداخلات والنقاش والمُقترحات لإظهار هذه المناسبة العظيمة لوطننا الغالي، ثم أعلنت التوصيات والقرارات.