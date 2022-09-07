مدير "تعليم المجمعة" يترأس لجنة الاحتفال باليوم الوطني الـ 92 ويناقش أهم الاستعدادات

وتفصيلاً؛ افتتح رئيس قسم النشاط الطلابي اجتماع الاحتفاء باليوم الوطني، ثم تحدث مدير التعليم بكلمة توجيهية ناقش فيها البرامج والفعاليات والأنشطة والمسابقات الطلابية، واستعرض خطة الاحتفاء الرسمي المُقترحة للإدارة مع المساعدين للشؤون التعليمية "بنين وبنات"، كما استعرض خطة احتفاء المدارس وفق ما ورد في تعميم الوزارة، وبيّن دور الأقسام التربوية والإدارية في إبراز هذه المناسبة، وشدّد على متابعة تفعيلها.