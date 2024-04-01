2.564 مستفيدًا من برامج جمعية "ألفة" للتنمية الأسرية بحفر الباطن

قدّمت جمعية "ألفة" للتنمية الأسرية بمحافظة حفر الباطن، خلال الربع الأول من العام 2024، عددًا من البرامج والمبادرات النوعية استفاد منها 2.564 مستفيدًا.
وأوضح مدير عام الجمعية نايف بن مرزوق الشريهي لـ"سبق" أن البرامج والمبادرات المنفذة شملت قسم الإصلاح الأسري لـ 675 حالة، ومركز شمل لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة جرى فيه 890 زيارة، وتقديم 330 استشارة تربوية وأُسرية واجتماعية، و88 جلسة تهيئة نفسية واجتماعية للأطفال وذويهم، إضافة إلى 7 دورات تدريبية متنوعة استفاد منها 810 مستفيدين ومستفيدات.
وأكد "الشريهي" أن جميع البرامج والمبادرات تأتي تحقيقًا لرسالة الجمعية الوقائية للاهتمام بالأسرة والمجتمع وتطوير الذات، وتعزيز القيم، بالإضافة إلى تقديم كل الاستشارات والدورات مجانًا.