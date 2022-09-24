"مدير تراث شقراء" يقيم حفلاً لأبناء دار التربية وجمعية "إنسان" بمناسبة اليوم الوطني

أقام مدير دار شقراء للتراث، الدكتور عبداللطيف الحميد، حفلاً تكريميًّا لطلاب دار التربية بشقراء، وأبناء جمعية "إنسان"، بمقر دار التراث في القرية التاريخية بمحافظة شقراء، وذلك على شرف محافظ شقراء عادل البواردي.
وحضر حفل التكريم رجل الأعمال يوسف الفهد الحميد، والشيخ حمد الجويد، ورئيس بلدية شقراء المهندس بندر الشيباني، ومعرف آل جوفان الدكتور فلاح محمد الجوفان، ورئيس جمعية إنسان بشقراء الشيخ عبدالله المجيول، ومعرف السياحين ناصر السيحاني، ونائب رئيس المجلس البلدي بشقراء سابقًا يوسف الشايع، والإعلاميون عبدالعزيز المهنا وعبدالله جلي وملفي الرويس.
وبدأ الحفل بكلمة للدكتور عبداللطيف الحميد، بيَّن خلالها أهمية اليوم الوطني، وضرورة غرس الاحتفاء بهذه المناسبة في نفوس النشء، وقال: من هذا المنطلق جاءت بادرة تكريم هذه الفئة الغالية على الجميع في يوم الوطن. ثم شكر الحضور على تشريفهم حفل تكريم طلاب دار التربية لأبناء جمعية إنسان.
وألقى محافظ شقراء كلمة، بيَّن خلالها معاني ومدلولات اليوم الوطني، التي من أهمها البذل والعطاء والإخلاص في العمل لهذا الوطن، ثم شكر الدكتور الحميد على هذه البادرة المميزة واللفتة الكريمة، وأكد أنها ليست مستغربة من ابن شقراء البار الذي بذل وقته وجهده للعناية بتاريخ المحافظة وتراثها.
وتم تكريم الطلاب بهدايا مقدمة من الدكتور الحميد، وأخرى مقدمة من رئيس بلدية شقراء المهندس بندر الشيباني. وتخلل الحفل مشاركات بقصائد وطنية من طلاب دار التربية وأبناء جمعية إنسان.