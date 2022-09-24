"مدير تراث شقراء" يقيم حفلاً لأبناء دار التربية وجمعية "إنسان" بمناسبة اليوم الوطني

وألقى محافظ شقراء كلمة، بيَّن خلالها معاني ومدلولات اليوم الوطني، التي من أهمها البذل والعطاء والإخلاص في العمل لهذا الوطن، ثم شكر الدكتور الحميد على هذه البادرة المميزة واللفتة الكريمة، وأكد أنها ليست مستغربة من ابن شقراء البار الذي بذل وقته وجهده للعناية بتاريخ المحافظة وتراثها.