لتعزيز دور المشاركة المجتمعية.. أمين الطائف ووفد البلديات يبحثون تمكين القطاع غير الربحي

التقى أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي، بمدير عام القطاع الثالث والجمعيات بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أحمد عسيري، ومدير عام تمكين القطاع غير الربحي في الأمانات، فوزي الثقفي من الوزارة، والوفد المرافق لهما، بحضور ممثلي الجمعيات الخيرية بالطائف والواقعة، تحت إشراف الأمانة والمختصين من الأمانة، وجرى خلال اللقاء بحث خطط عمل الجمعيات والبرامج المستقبلية وآليات الدعم والتمكين التي تعزز عمل القطاع غير الربحي بالطائف.
وأشار أمين الطائف إلى الدور الفاعل للقطاع غير الربحي في تنمية المجتمع وبناء الإنسان وتشجيع العمل التطوعي وتنمية مشاركة المجتمع في الأعمال التطوعية وأهمية تعزيز برامج المشاركة المجتمعية، كما شمل اللقاء عرضاً تعريفياً عن الوحدة الإشرافية والتي تعزز أعمال القطاع غير الربحي ودورها المهم في تنظيم ودعم عمل الجمعيات، واستعراض الفرص التي يمكن اسنادها للقطاع كشريك في التشغيل الحكومي وفق رؤية المملكة 2030.
وزار وفد وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عدداً من الجمعيات بالمحافظة والتي تشرف الأمانة على أنشطتها ومنها جمعية أرزاق وجمعية العون وجمعية كهاتين، والتي تقدم خدمات خيرية وإنسانية مختلفة كحفظ النعم و إكرام الموتى ورعاية الأيتام، وغيرها من الأنشطة والخدمات، واطلع على الإنجازات والبرامج المستقبلية والخدمات المقدمة للمستفيدين وإسهاماتها في خدمة المجتمع وتعزيز القطاع غير الربحي.
كما شملت الزيارة الوقوف على الحاضنات البلدية بالمنطقة التاريخية بوسط الطائف والاطلاع على جهود الأمانة لخدمة الأسر المنتجة.
وتأتي هذه الزيارات الميدانية للوقوف على بيئة العمل وتعزيز خدمات الجمعيات ورصد التحديات ودراسة تطوير الخدمات والدعم والتمكين لتقديم خدمات ذات أثر على المستفيدين.