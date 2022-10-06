لتعزيز دور المشاركة المجتمعية.. أمين الطائف ووفد البلديات يبحثون تمكين القطاع غير الربحي

التقى أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي، بمدير عام القطاع الثالث والجمعيات بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أحمد عسيري، ومدير عام تمكين القطاع غير الربحي في الأمانات، فوزي الثقفي من الوزارة، والوفد المرافق لهما، بحضور ممثلي الجمعيات الخيرية بالطائف والواقعة، تحت إشراف الأمانة والمختصين من الأمانة، وجرى خلال اللقاء بحث خطط عمل الجمعيات والبرامج المستقبلية وآليات الدعم والتمكين التي تعزز عمل القطاع غير الربحي بالطائف.