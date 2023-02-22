بالهدايا واستعراض المنجزات الوطنية.. "مستشفى ظلم" يحتفي بـ"يوم التأسيس"

يشار إلى أن هذه الاحتفالية، تأتي احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية، اعتزازًا بالجذور الراسخة للدولة السعودية، وبالارتباط الوثيق بين المواطنين وقادتهم، واعتزازًا بما أرسته الدولة السعودية من الوحدة والاستقرار والأمن، واعتزازًا بالوحدة الوطنية للمملكة العربية السعودية التي أرساها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وبإنجازات الملوك أبناء الملك عبدالعزيز في تعزيز البناء والوحدة.