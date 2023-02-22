بالهدايا واستعراض المنجزات الوطنية.. "مستشفى ظلم" يحتفي بـ"يوم التأسيس"

احتفل مستشفى ظلم العام بصحة الطائف، بـ"يوم التأسيس" تحت شعار "يوم بدينا".
وزيّنت الهوية البصرية لهذه المناسبة الوطنية، أقسام المستشفى، والشاشات الإعلانية التي عُرِضت فيها عبارات ومحتويات مرئية عن هذه المناسبة، وعرض للمنجزات الوطنية؛ احتفاءً بذكرى تاريخ تأسيس الدولة السعودية.
ووزع المستشفى الورود والهدايا التذكارية ومطويات خاصة بهذه المناسبة على المنومين والزوار والموظفين.
يشار إلى أن هذه الاحتفالية، تأتي احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية، اعتزازًا بالجذور الراسخة للدولة السعودية، وبالارتباط الوثيق بين المواطنين وقادتهم، واعتزازًا بما أرسته الدولة السعودية من الوحدة والاستقرار والأمن، واعتزازًا بالوحدة الوطنية للمملكة العربية السعودية التي أرساها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وبإنجازات الملوك أبناء الملك عبدالعزيز في تعزيز البناء والوحدة.