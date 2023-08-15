"تطوير محمية الملك سلمان" تستضيف ديوانية حوارية عن الشباب

استضافت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، الاثنين، في حائل، بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، ديوانية حوارية، تحت عنوان: "دور الشباب الإعلامي والتطوعي في المحافظة على البيئة".
وكان ضيف الديوانية، نائب مدير هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة حائل، حمدان التومي، وأدار الحوار الإعلامية سعاد الشمري.
وناقشت الديوانية، محاور عدة، أهمها دور الشباب في المحافظة على البيئة في ظل مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومجالات التطوع البيئي لدى الشباب والتعامل الإعلامي البيئي.
وأوضحت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، أن الديوانية تهدف لتعزيز دور الشباب في المحافظة على البيئة، والتي تعد من أهم مستهدفات الهيئة.
كما تهدف إلى تسليط الضوء على دور العمل التطوعي بشكل عام، ودور الهيئة بشكل خاص في مجال التطوع والفرص التطوعية.
وقالت: إن مثل هذه الندوات والديوانيات تعزز من التواصل الفعّال مع المجتمع المحلي.
يذكر أن الديوانية، عقدت، السابعة مساء الاثنين، في منطقة وادي السلف في محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية بمنطقة حائل.