"تطوير محمية الملك سلمان" تستضيف ديوانية حوارية عن الشباب

استضافت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، الاثنين، في حائل، بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، ديوانية حوارية، تحت عنوان: "دور الشباب الإعلامي والتطوعي في المحافظة على البيئة".