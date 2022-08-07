"‫خيرية" رعاية أيتام نجران تزور فرع الموارد البشرية بالمنطقة

وقال المدير التنفيذي للجمعية المهندس سعيد بن ظافر آل هادي: إن المبادرات والأنشطة والبرامج تقدمها الجمعية دعمًا لأبنائها، وهناك عدد من الأعمال والأنشطة المخطط لها في الأيام المقبلة، بإذن الله.