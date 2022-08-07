"‫خيرية" رعاية أيتام نجران تزور فرع الموارد البشرية بالمنطقة

زارت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بنجران، والوفد المشارك من أبنائها في الأولمبياد الوطني الثالث، اليوم الأحد، فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة.
كان في استقبال الوفد مدير فرع الوزارة عمر بن محمد النعمي، ومساعد مدير الفرع حمد آل منصور، ومدير مركز التنمية بنجران علي بن مانع آل منيف.
وجرى تبادل الحوار حول برامج وأنشطة ومبادرات الجمعية، والأولمبياد الوطني الثالث الذي شاركت فيه؛ حيث حصلت على المركز الرابع على مستوى المملكة.
وقال المدير التنفيذي للجمعية المهندس سعيد بن ظافر آل هادي: إن المبادرات والأنشطة والبرامج تقدمها الجمعية دعمًا لأبنائها، وهناك عدد من الأعمال والأنشطة المخطط لها في الأيام المقبلة، بإذن الله.
من جهة أخرى أشاد مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعمل الجمعية تجاه هذه الفئة الغالية ودورها الإنساني والمجتمعي الكبير الذي تقدمه، مؤكدًا أن من واجب الجميع تقديم كل المستطاع لإسعادهم.
وفي نهاية الزيارة جرى تكريم أبناء الجمعية المشاركين في الأولمبياد الوطني الثالث بهدايا مقدمة من مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتقطت الصور التذكارية للجميع.