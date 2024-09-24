مكة.. "الابتدائية الرابعة للتحفيظ" تحتفل باليوم الوطني السعودي بمشاركة مميزة لأولياء الأمور 

وأكدت "الوذيناني" أن المدرسة ستواصل تنفيذ هذه المبادرة سنويًا، مع الحرص على تطويرها وتقديمها في شكل أجمل وأكثر إبداعًا، استجابة للإقبال الكبير والتقدير الذي حظيت به هذا العام.