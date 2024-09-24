مكة.. "الابتدائية الرابعة للتحفيظ" تحتفل باليوم الوطني السعودي بمشاركة مميزة لأولياء الأمور 

بالنشيد الوطني وحب الوطن وأجواء حماسية، استقبلت الابتدائية الرابعة لتحفيظ القرآن الكريم التابعة لمكتب تعليم الشرائع بتعليم مكة المكرمة، أولياء الأمور في إطار احتفالاتها باليوم الوطني السعودي 94.
وتضمنت الفعاليّات ركن ضيافة أمام مدخل المدرسة، حيث قُدمت القهوة السعودية والتمر والحلويات وهدية رمزية "تولة لجميع أولياء الأمور، بهدف إشراكهم في هذه المناسبة الوطنية الغالية، ونشر أجواء الفرح والاعتزاز بالوطن داخل المدرسة وخارجها".
مديرة المدرسة، سميرة الوذيناني، أعربت عن شكرها الكبير لأولياء الأمور على تفاعلهم المميز، كما قدمت تقديرها للفريق التعليمي والإداري الذي أسهم في إنجاح المبادرة .
وأكدت "الوذيناني" أن المدرسة ستواصل تنفيذ هذه المبادرة سنويًا، مع الحرص على تطويرها وتقديمها في شكل أجمل وأكثر إبداعًا، استجابة للإقبال الكبير والتقدير الذي حظيت به هذا العام.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الروابط بين المدرسة والمجتمع المحلي، وإشراك الجميع في الاحتفال بالمناسبات الوطنية الغالية.