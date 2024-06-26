استعداداً للعام الجديد.. بدء وصول المقررات الدراسية لمدارس "تعليم الطائف"

استعداداً للعام الدراسي المقبل 1446هـ ، بدأ وصول المقررات الدراسية للمدارس في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف والمحافظات والمراكز التابعة لها تعليمياً، بمتابعة من المدير العام للتعليم الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي.
"الغامدي"، وعبر "سبق"، أهاب بمديري ومديرات المدارس التعاون مع شركات النقل المتخصصة لاستلام مخصصاتهم من المقررات الدراسية واستكمال إجراءاتها عبر نظام فارس .
ويأتي وصول الكتب للمدارس عبر شركات النقل المتخصصة بهدف تحسين كفاءة العمليات وتقديم الخدمات بشكلٍ أفضل وذلك ضمن جهود وزارة التعليم لإسناد المهام التشغيلية للقطاع الخاص، وذلك بهدف ضمان توفر الكتب والمقررات الدراسية في الوقت المناسب، مما يساهم في توفير بيئة تعليمية متكاملة وجاهزة لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.