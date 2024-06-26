استعداداً للعام الجديد.. بدء وصول المقررات الدراسية لمدارس "تعليم الطائف"

استعداداً للعام الدراسي المقبل 1446هـ ‏⁧‫‬، بدأ وصول المقررات الدراسية للمدارس في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف والمحافظات والمراكز التابعة لها تعليمياً، بمتابعة من المدير العام للتعليم الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي.