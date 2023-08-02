قاد ملف كورونا بنجاح.. "الثبيتي" يترك منصبه بصحة الطائف بعد 3 سنوات ناجحة

بعدما قاد ملف كورونا بنجاح ووصلت معه عدد أسرّة العناية المركزة بالطائف إلى أكبر هدف في تاريخ مستشفيات المحافظة، وعقب شهرين فقط من تجديد تكليفه للمرة الرابعة، ترجلَ الاستشاري الدكتور فؤاد بن حسن عيد الثبيتي عن منصبه كمساعد لمدير الشؤون الصحية للخدمات العلاجية بالطائف بناءً على طلبه.
ويواصل الدكتور "الثبيتي" استشاري جراحة أسنان الأطفال عمله في عياداته بمركز الأسنان والأطفال أيام الأسبوع، وإجراء العمليات في مجمع الملك فيصل الطبي كل يوم ثلاثاء، بالاضافة لاستمرار عمله رئيسًا للجنة المخالفات على المؤسسات الصحية الخاصة بصحة الطائف بقرار من وزير الصحة هذا العام.
وساهم الثبيتي في افتتاح مركز طب الأسنان التخصصي بعد تطوير بيئة العمل فيه وزيادة عدد العيادات بحضور وزير الصحة آنذاك عام ٢٠١٩، إضافة إلى ٤ برامج تدريبية بالبورد السعودي، كذلك افتتاح مركز النمو والسلوك بمستشفى الأطفال عام ٢٠٢٠ وتطويره حتى أصبح ضمن أفضل المراكز على مستوى المملكة، وعمل على المراكز المتخصصة حيث تم افتتاح مركز القوقعة، وإجراء أول عملية زراعة قوقعة بالمحافظة بمجمع الملك فيصل الطبي عام ٢٠٢١، ومن ضمن المراكز التي عمل عليها: مركز الخلوع الولادية وتقليل الإحالات إلى خارج المنطقة.
وفي مجال إنجازات الخدمات العلاجية تم إجراء أول عمليات القلب المفتوح بمركز القلب بمستشفى الملك عبدالعزير التخصصي باستقطاب أفضل الكفاءات في هذا المجال عن طريق لجنة اللوكم حيث كان يرأسها، كما رأس العديد من اللجان منها لجنة التعاون مع جامعة الطائف التي تُعنى بمجال التدريب، وكان له الدور الكبير في افتتاح أول جناح تأهيل بمجمع الملك فيصل الطبي على مستوى مستشفيات وزارة الصحة.
يُذكر أن الدكتور "الثبيتي" قضى ٣ سنوات في منصبه، حققت في عهده الخدماتُ العلاجية العديدَ من الجوائز على مستوى وزارة الصحة في برامج أداء الصحة وبرنامج وازن.