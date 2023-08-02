قاد ملف كورونا بنجاح.. "الثبيتي" يترك منصبه بصحة الطائف بعد 3 سنوات ناجحة

وساهم الثبيتي في افتتاح مركز طب الأسنان التخصصي بعد تطوير بيئة العمل فيه وزيادة عدد العيادات بحضور وزير الصحة آنذاك عام ٢٠١٩، إضافة إلى ٤ برامج تدريبية بالبورد السعودي، كذلك افتتاح مركز النمو والسلوك بمستشفى الأطفال عام ٢٠٢٠ وتطويره حتى أصبح ضمن أفضل المراكز على مستوى المملكة، وعمل على المراكز المتخصصة حيث تم افتتاح مركز القوقعة، وإجراء أول عملية زراعة قوقعة بالمحافظة بمجمع الملك فيصل الطبي عام ٢٠٢١، ومن ضمن المراكز التي عمل عليها: مركز الخلوع الولادية وتقليل الإحالات إلى خارج المنطقة.